Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Erneut Wohnmobil und Wohnwagen gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 18. Mai 2021, auf Mittwoch, den 19. Mai 2021, entwendeten Unbekannte einen Wohnwagen in Völklingen-Ludweiler und ein Wohnmobil in Überherrn. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Wohnanhänger des Herstellers Knaus mit dem amtlichen Kennzeichen VK-FC 8 war zum Tatzeitpunkt in der Völklinger Hahnenkopfstraße am Gehweg abgestellt und mit Bügelschloss und Radkralle gesichert. Im Zeitraum von 23:00 Uhr und 04:30 Uhr entwendeten Diebe den Wohnwagen auf bislang unbekannte Art und Weise.

Das Wohnmobil, ein Fiat Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen SLS-DH 303, befand sich auf einem Stellplatz gegenüber des Wohnanwesens der Geschädigten in Überherrn, Zum Krummhof. Zwischen 23:00 Uhr und 03:15 Uhr wurde auch dieses Fahrzeug auf bislang nicht bekannte Weise entwendet.

Das Dezernat für Eigentumskriminalität des Landespolizeipräsidiums sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Tatgeschehen oder zum Verbleib der Gefährte machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133 entgegen.

