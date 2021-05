Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Erneut Wohnwagen gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Brebach (ots)

Saarbrücken. Nachdem in der gestrigen Nacht in Saarbrücken-Brebach ein hochwertiger Wohnwagen entwendet wurde, sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise können an den Kriminaldauerdienst gerichtet werden.

Der Wohnanhänger der Marke Knaus mit dem amtlichen Kennzeichen SB - L 8260, der in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus im Talweg in Saarbrücken-Brebach abgestellt und mit einem Deichselschloss gesichert war, verschwand zwischen dem gestrigen Donnerstag (13.05.2021, 20:00 Uhr) und heute Morgen (14.05.2021, 07:00 Uhr). Um den Wohnwagen aus der Grundstückseinfahrt ziehen zu können, schoben die unbekannten Diebe nicht nur einen vor der Einfahrt geparkten PKW zur Seite, sondern verschoben auch einen in der Einfahrt abgestellten Anhänger.

Das Dezernat für Eigentumskriminalität des Landespolizeipräsidiums setzt bei seinen Ermittlungen jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133 entgegen.

