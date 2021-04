Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei meldet zwei Drogentote

Saarbrücken (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Saarbrücken und ein 26-Jähriger aus Neunkirchen sind das sechste und siebte Drogenopfer im Jahr 2021. Beide starben an den Folgen langjährigen Drogenkonsums.

Der 20-Jährige verstarb bereits am 17. April in seiner Wohnung in Saarbrücken-Mitte, wo ihn besorgte Freunde leblos auffanden.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb ein 26 Jahre alt gewordener Neunkircher am 24. April in seinem Elternhaus.

Wie die Obduktion der Rechtsmedizin Homburg ergab, starben beide an einer Drogenvergiftung.

