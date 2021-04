Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs in Püttlingen/Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Montag (26.04.2021) auf Dienstag (27.04.2021) kam es in Püttlingen zum Diebstahl eines hochwertigen SUVs. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr gelang es den Tätern, einen vor einem Privatanwesen in der Von-der-Heydt-Straße geparkten weißen BMW X6 mit dem amtlichen Kennzeichen SLS-M 76 ohne Schlüssel zu entwenden.

Die Beamten des Dezernats für Eigentumskriminalität suchen daher nach Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben. Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst gerichtet werden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell