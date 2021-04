Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Hochwertiger SUV entwendet

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (27. April 2021) wurde in Quierschied ein hochwertiger SUV gestohlen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 02:45 Uhr entwendeten Unbekannte den schwarzen BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen "SB-RW 10", welcher vor einem Privatanwesen in der Liebigstraße in Quierschied abgestellt war.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell