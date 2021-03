Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Erneut Wohnwagen gestohlen

Polizei sucht Zeugen!

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

In der Nacht zum vergangenen Dienstag (09.03.2021) verschwand ein Wohnwagen, der auf einem umzäunten Gelände in Neunkirchen abgestellt war. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen.

Die noch unbekannten Diebe gelangten zwischen Montagabend (08.03.2021, 22:30 Uhr) und Dienstagmorgen (09.03.2021, 05:30 Uhr) zu dem weißen Wohnanhänger der Marke Hobby, der in der Kirkeler Straße auf einem umzäunten Gelände gegenüber des dortigen Campingplatzes stand. Zuvor hatten die Unbekannten das Vorhängeschloss des doppelflügeligen Eingangstores aufgebrochen. Auch das an dem Wohnwagen zur Sicherung angebrachte Deichselschloss sowie die am rechten Reifen angebrachte Radkralle stellten kein Hindernis dar.

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst übermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell