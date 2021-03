Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Wohnwagen in Kleinblittersdorf entwendet

Polizei sucht Zeugen

Kleinblittersdorf (ots)

Saarbrücken. Nachdem in der Nacht zum gestrigen Donnerstag (04.03.2021) in Kleinblittersdorf ein Wohnwagen der Firma Hobby gestohlen worden ist, bittet die saarländische Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst gerichtet werden.

Zwischen Mittwochabend (03.03.2021, 20:15 Uhr) und dem Donnerstagmorgen (04.03.2021 09:00 Uhr) entwendeten Unbekannte den auf einem Freigelände in der Straße "Vogelsbach" abgestellten Wohnanhänger des Modells 545 KMF mit dem amtlichen Kennzeichen SB NI 2903.

Das weiße Fahrzeug, das mit einem umlaufenden grauen Streifen verziert ist, war mit einer Diebstahlsicherung versehen.

