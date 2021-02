Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Wohnungseinbruch in Völklingen

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Völklingen (ots)

Saarbrücken. Am gestrigen Mittwoch (17.02.2021) drangen zwei Männer gewaltsam in ein Wohnhaus in Völklingen ein und erbeuteten das Mobiltelefon der anwesenden Eigentümerin. Die Ermittler des Dezernats für Eigentumsdelikte suchen jetzt nach Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr öffneten die beiden Einbrecher gewaltsam eine Tür auf der Rückseite des in der Rosseler Straße gelegenen Einfamilienhauses mit einer dort vorgefundenen Axt. Die 54 Jahre alte Bewohnerin des Hauses bemerkte den Lärm und traf im Haus auf die Unbekannten. Als sie versuchte, mit ihrem Mobiltelefon die Polizei zu verständigen, bedrohte sie einer der beiden Männer mit dem Beil und schlug ihr das Telefon aus der Hand. Danach forderten die Räuber erfolglos Bargeld und Schmuck, durchsuchten das gesamte Wohnhaus und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Nach Angaben des leicht verletzten Opfers sollen beide Männer dunkel gekleidet gewesen, einen schwarzen Mundschutz getragen und nur schlechtes Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Für sachdienliche Hinweise können sich Zeugen unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst wenden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell