POL-SL: Ohne Kennzeichen zu "Lost Places"

Polizei unterbindet Hobby-Ausflug

Saarbrücken/Rehlingen-Siersburg (ots)

Am Montag, dem 08. Februar 2021, kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei aus Merzig einen blauen Ford Fiesta in Rehlingen. Wie sich herausstellte war der 27-jährige Fahrer aus dem Kreis Saarlouis trotz Fahrverbot mit dem Wagen unterwegs.

Der Mann und sein 19 Jahre alter Beifahrer erklärten, dass sie den nicht versicherten Pkw am gleichen Tag für 150 Euro gekauft haben, um ihrem Hobby nachzugehen und sogenannte "Lost Places" aufzusuchen.

Um auf der Straße nicht aufzufallen hatten sie alte Kennzeichen ohne Plaketten, welche sie an einem "Lost Place" in der Gemeinde Beckingen aufgefunden hatten, am Auto montiert.

Gegen den Fahrer ermittelt nun die Polizei.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Saarland daraufhin, dass das Betreten von verlassenen Gebäuden und Grundstücken, sogenannten "Lost Places", in der Regel einen Hausfriedensbruch darstellt und somit strafbar ist.

