Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 44-Jähriger starb an Drogenvergiftung

Saarbrücken (ots)

Ein 44-jähriger Mann aus Neunkirchen ist das erste Drogenopfer im Jahr 2021. Der Mann wurde am Samstag, 30.01.2021, unter Reanimationsmaßnahmen in das Universitätsklinikum in Homburg eingeliefert, wo er letztlich am 01. Februar 2021 verstarb.

Wie die Obduktion ergab, war eine Drogenintoxikation ursächlich.

