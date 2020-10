Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Modifizierte Hygienemaßnahmen im Landespolizeipräsidium zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Saarbrücken (ots)

Im Zuge ansteigender Corona-Neuinfektionen in Deutschland und auch im Saarland hat das Landespolizeipräsidium (LPP) die Infektionsschutzregeln für Personal und Besucher*innen angepasst. Aktuell sind auch Mitarbeiter*innen einiger Dienststellen des LPP vom Virus betroffen.

Nachdem Mitarbeiter*innen von Dienststellen in Illingen und Burbach positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, wurden auch alle Kolleg*innen, die mit ihnen in Kontakt gestanden haben, getestet. Dabei kam es zu einer kurzfristigen Unterbrechung des Dienstbetriebs im Polizeirevier Illingen; die Reaktionsfähigkeit der Polizei für dringende Einsatzlagen ist und war davon nicht berührt.

Soweit erforderlich, befinden sich die Getesteten in Quarantäne.

Aufgrund der Gesamtentwicklung der Pandemie wurden für alle Besucher*innen und Bediensteten aller Polizeidienststellen die Hygieneregeln durch den Landespolizeipräsidenten angepasst, darunter insbesondere:

- Verpflichtendes Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung für alle Mitarbeiter*innen im gesamten Innenbereich von Gebäuden (Flure, Treppenhäuser, etc.). - Grundsätzliche Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung für Besucher*innen in allen polizeilichen Liegenschaften. In Außenbereichen kann auf das Tragen verzichtet werden, solange der Mindestabstand von 1,5 m durchgängig gewährleistet ist. - Abgabe einer Selbstauskunft. Das Betreten von polizeilichen Liegenschaften ist nur noch nach Abgabe eines ausgefüllten Formulars zur Selbstauskunft und Kontaktnachverfolgung erlaubt. Diese werden an den Eingangsbereichen der jeweiligen Dienststellen zur Verfügung gestellt.

Die modifizierten Hygienemaßnahmen können durch die erforderlichen Anpassungen ggf. zu leichten Verzögerungen im regulären Dienstbetrieb führen, wie z.B. bei der Erstattung einer Anzeige auf einer Dienststelle. In diesem Zusammenhang weist das LPP auch auf die Möglichkeit hin, hierfür die Onlinewache zu nutzen. Diese ist über die Internetpräsenz des Landespolizeipräsidiums unter:

https://www.saarland.de/polizei/DE/onlinewache/onlinewache_node.html

erreichbar.

