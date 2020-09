Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Hochwertiger BMW entwendet/Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Püttlingen (ots)

Ein hochwertiger BMW war in der vergangenen Sonntagnacht (20./21. September 2020) Ziel von Autodieben in Püttlingen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

In der vergangenen Nacht zwischen 19:00 und 07:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen alpinweißen BMW X5 M50D. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen SB-RE 190 war vor einem Wohnhaus in der Von-der-Heyd-Straße in Püttlingen abgestellt.

Zeugen, die zu der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatörtlichkeit bemerkt oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

