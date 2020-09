Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 80-Jähriger schießt in Merziger Klinik auf seine Ehefrau

Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Merzig (ots)

Saarbrücken/Merzig. Der in Merzig wohnende Mann, der noch in der Klinik festgenommen wurde, soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 77 Jahre alte Ehefrau war bereits stationär in der Klinik in Behandlung und sollte heute Morgen (14.09.2020) gegen 10 Uhr in ein Pflegeheim verlegt werden.

Als die Frau mit einem fahrbaren Krankenstuhl zum dem in der Schleuse stehenden Krankenwagen gebracht wurde, tauchte plötzlich ihr Ehemann auf, bedrohte mit einer Schreckschusswaffe einen Krankenpfleger und schoss dann zweimal auf seine Frau. Diese wurde dadurch verletzt. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Die Ermittlungen des Dezernats für Kapitaldelikte dauern noch an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell