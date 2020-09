Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Brandanschläge durch selbstgebaute Brandsätze

Großrosseln-Naßweiler (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es im Großrosselner Ortsteil Naßweiler im Bereich des Bremerhofes zu mehreren Würfen von selbstgebauten Brandsätzen auf mehrere Gebäude, wobei an einem Anwesen die rückwärtige Überdachung der Terrasse in Brand geriet und vollständig zerstört wurde. Auch wurde hier die Fassade des Hauses stark beschädigt. Durch die sofort verständigte Feuerwehr konnte eine weiteres Übergreifen auf das Haus verhindert werden. Zu Personenschäden war es nicht gekommen. Es wurden umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen und aufgrund der Grenznähe zu Frankreich zusammen mit den französischen Behörden durchgeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133.

