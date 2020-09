Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Unbekannte Leiche aufgefunden

Saarland/Überherrn (ots)

Fund einer Leiche in einem Waldstück bei Überherrn

Am Nachmittag des 12.09.2020 wurde in einem Waldstück bei Überherrn von Spaziergängern eine Leiche aufgefunden. Die Identität der Person steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Details bekannt geben.

Jung, EPHK Polizeiführer vom Dienst

