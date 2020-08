Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Tageswohnungseinbruch in Riegelsberg/Polizei fahndet mit Phantombild

Saarbrücken/Riegelsberg (ots)

Seit einem Tageswohnungseinbruch in Riegelsberg am 29.05.2020 ermittelt das Dezernat für Wohnungseinbrüche des Landespolizeipräsidiums. Mit einem Phantombild erhofft sich die Polizei jetzt Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Vormittag des 29.05.2020 (Freitag) verschaffen sich zwei bislang unbekannte Männer zwischen 09:15 Uhr und 11:10 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Heusweilerstraße in Riegelsberg. Mithilfe eines ausgebauten Türblatts, das sie als Aufstiegshilfe nutzen, können sie zu einem Flurfenster hochklettern, das Fenster einschlagen und öffnen.

Im Innern des Hauses durchsuchen sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und entwenden wertvollen Schmuck und zwei Fahrzeugschlüssel. Die Täter werden jedoch noch während der weiteren Tatausführung gestört und flüchten durch mehrere Nachbargärten. Mithilfe des Geschädigten konnte ein Phantombild von einem der Täter erstellt werden.

Personenbeschreibung: ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kräftige Gestalt und bekleidet mit hellem Shirt mit Kragen

Hinweise an den Kriminaldauerdienst (0681 - 962 2133) oder an jede andere Polizeidienststelle.

