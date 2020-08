Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 42-Jähriger starb an Drogenvergiftung

Saarbrücken (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Mayen ist das 20. Drogenopfer im Jahr 2020. Passanten fanden den leblosen Mann am Samstag, dem 15.08.2020, in einem kleinen Waldstück in der Nähe des Drogenhilfezentrums in Saarbrücken auf.

Die Obduktion ergab, dass der Mann an einer Drogenvergiftung verstarb.

