Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach 32-jährigen aus Saarbrücken-Güdingen

Der Gesuchte soll weitere Straftaten in Rheinland-Pfalz und Bayern verübt haben

Bild-Infos

Download

Kleinblittersdorf / Güdingen / Spiesen-Elversberg (ots)

Saarbrücken. Die saarländische Polizei fahndet jetzt öffentlich nach dem Christian CINQUEMANI aus Saarbrücken-Güdingen, nachdem dieser am vergangenen Montag (03.08.2020) zunächst gegen 07:00 Uhr in Kleinblittersdorf ein Auto gestohlen, anschließend eine Tankstelle in Spiesen-Elversberg überfallen und am Nachmittag das Haus seiner Eltern in Güdingen in Brand gesetzt haben soll.

Trotz einer intensiven Fahndung der saarländischen Polizei konnte der Mann bislang nicht festgenommen werden. Noch in der Nacht zum Dienstag (04.08.2020) setzte er, nach Überzeugung der Ermittler, ein Firmengebäude an seiner Arbeitsstelle in Berg bei Wörth (Rheinland-Pfalz) in Brand. Dort entstand erheblicher Sachschaden.

Die Flucht des Saarbrückers mit dem in Kleinblittersdorf entwendeten grauen Mitsubishi mit französischen Kennzeichen ging danach noch weiter. In der Oberpfalz, bei Windischeschenbach (Bayern) überfiel er heute Morgen, gegen 03:00 Uhr, eine an der Autobahn A 93 gelegene Tankstelle. Mit einer Pistole bewaffnet erbeutete er dort Bargeld und Zigaretten und flüchtete erneut.

Etwa 15 Minuten später kam er in einem Kreisverkehr mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und überschlug sich. Trotz seiner Verletzungen erbeutete er den weißen Opel Combo eines Ersthelfers, der an der Unfallstelle angehalten hatte. Mit diesem Fahrzeug, amtliches Kennzeichen KEM - H 82, setzte er anschließend seine Flucht in Richtung der tschechischen Grenze fort.

Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeipräsidium Oberpfalz veranlasste in gleicher Angelegenheit ebenfalls eine Öffentlichkeitsfahndung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

Stephan Laßotta

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8011

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell