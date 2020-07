Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Schüssen auf Fußgänger in Lebach

Polizei sucht Zeugen

Lebach (ots)

Saarbrücken. Nachdem am vergangenen Wochenende in Lebach aus einem Auto heraus Schüsse auf ein Fußgängerpaar abgegeben worden waren, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Abteilung für Staatsschutzdelikte der saarländischen Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Eine 34-jährige Frau war gemeinsam mit einem 31-Jährigen am Samstagabend, den 11.07.2020, gegen 22:50 Uhr in der Dillinger Straße in Richtung des Ankerzentrums zu Fuß unterwegs. In Höhe einer Bäckerei verlangsamte ein aus Richtung Saarlouis kommender weißer BMW seine Geschwindigkeit. Der auf der Beifahrerseite sitzende Mann hielt eine Softairwaffe aus dem geöffneten Seitenfenster und zielte auf die beiden aus dem Iran stammenden Bewohner des Ankerzentrums. Dabei gab er vier Schüsse ab. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend zügig in Richtung des Verkehrskreisels in der Saarbrücker Straße.

Die Frau wurde von einem Projektil an der Stirn getroffen und leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder unter der Rufnummer 06881/5050 auch an die Polizeiinspektion in Lebach gerichtet werden.

