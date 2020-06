Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Saarländische Zielfahnder nehmen 55-Jährigen in Rheinland-Pfalz fest

Saarbrücken/Carlsberg (ots)

Die Ermittler des Dezernats für Zielfahndung verhafteten gestern Nachmittag (22.06.2020), mit Unterstützung der rheinlandpfälzischen Polizei, einen 55-jährigen Mann in Carlsberg (Landkreis Bad Dürkheim).

Gegen den Mann lagen Haftbefehle der Staatsanwaltschaften in Saarbrücken und Bad Kreuznach wegen Betruges bzw. falscher eidesstattlicher Versicherung vor. Die zu verbüßende Haftstrafe beläuft sich insgesamt noch auf 2 Jahre und drei Monate. Der 55-Jährige hielt sich vor der Polizei verborgen. An seiner Meldeadresse in Rheinland-Pfalz war er seit September 2019 nicht mehr anzutreffen.

Er wurde noch am gestrigen Nachmittag in die JVA Frankenthal verbracht.

