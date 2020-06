Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Zeugensuche nach Einbruchdiebstahl in Kleinblittersdorf

Saarbrücken/Kleinblittersdorf (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (22.06.2020) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 03:15 und 04:00 Uhr in den Netto-Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Str. in Kleinblittersdorf ein. Die Täter deckten eine Stelle auf dem Dach des Marktes ab gelangten so in den Innenraum. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem weiteren Raum. Auf dem Einstiegsweg wurde das Gebäude auch wieder verlassen.

Ob die Täter Beute machen konnten, ist bislang noch unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst (Tel. 0681 962-2133) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

