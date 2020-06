Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizeieinsatz Am Campus, Göttelborn

66287 Göttelborn (ots)

Am Abend des 15.06.2020 kam es zu einem Polizeieinsatz im Bereich Am Campus in Göttelborn, welcher noch vor Mitternacht zu Ende war. Der zu Beginn im Raum stehende Einsatzanlass bestätigte sich nicht und wurde schnell entkräftet, so dass abschließend ein guter Ausgang konstatiert werden kann. Die Einsatzabwicklung gestaltete sich über die bloße Anzahl an eingesetzten Beamten hinaus gänzlich unspektakulär.

