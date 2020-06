Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach mutmaßlich fremdenfeindlich motiviertem Mordversuch in Saarbrücken/Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Nach dem mutmaßlichen Mordversuch am vergangenen Samstagmorgen (06.06.2020), in der Breitestraße in Saarbrücken, auf einen Studenten aus Gabun (siehe Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken vom 07.06.2020), bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hat der später festgenommene 24-jährige Mann an der Bushaltestelle Malstatter Markt das Opfer, das dort auf den Bus der Linie 102 wartete, gegen 04:20 Uhr attackiert.

Die Ermittler der Abteilung für Staatsschutz bitten mögliche Zeugen des Angriffes, sich beim Kriminaldauerdienst (Tel. 0681 962-2133) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

Clemens Gergen

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/962-8014

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell