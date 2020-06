Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung sucht das Landespolizeipräsidium mit Phantombild nach einem jungen Mann, der am frühen Mittwochabend (13.05.2020), gegen 18:22 Uhr in der Zähringer Straße in Saarbrücken in ein Mehrparteienhaus einbrechen wollte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann mit einem Schraubendreher mehrfach die Eingangstür des Mehrparteienhauses aufzuhebeln versuchte. Erst als er von einer Zeugin gestört wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit einem mintfarbenen Mountainbike in Richtung Saarbrücker Innenstadt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - Anfang 20 - ca. 175cm groß - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Schlanke, eher "schlaksige" Figur - Gepflegte Erscheinung - Leicht gebräunte Haut - Akzentfreies Deutsch - Überbiss - Dunkle Jogginghose, dunkles Sweatshirt und Sportschuhe - Narbenlose, reine Haut

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

Falk Hasenberg

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/962-8012

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell