Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Gezielte Kontrolle motorisierter Zweiräder

Verkehrsdienst des Landespolizeipräsidiums zieht acht Maschinen aus dem Verkehr

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Bei den am "Fechinger Berg" (L 105) und am "Biesinger Berg" (L 423) durch den Verkehrsdienst Ost am vergangenen Sonntag (31.05.2020, zwischen 11 und 17 Uhr) durchgeführten Kontrollen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 74 Motorräder. Dabei standen Fahrer und Maschinen im Fokus der Kontrollen.

Acht Fahrer zwischen 21 und 71 Jahren mussten ihre Motorräder stehen lassen. In allen Fällen war wegen technischer Veränderungen der Abgasanlage die Betriebserlaubnis erloschen. Die Fahrer erwarten jetzt Bußgelder in Höhe von 90 bis 135 Euro. Die Mängel müssen beseitigt und die Krafträder anschließend beim TÜV vorgeführt werden.

Bei einem Motorrad wurde ein technisches Gutachten angeordnet. Die Kosten dafür und für das notwendige Abschleppen der Maschine muss der Fahrer, neben dem zu erwartenden Bußgeld, ebenfalls tragen.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen dieser Art auf den bei Motorradfahrern beliebten Strecken an.

