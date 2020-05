Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Zeugensuche nach Einbruchdiebstahl in Quierschied/Unbekannte stehlen Zigaretten aus Tankstelle

Saarbrücken/Quierschied (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag (24.05.20) brachen Unbekannte gegen 02:41 Uhr in die Aral-Tankstelle (Glashütterstraße) in Quierschied ein. Die Täter zerstörten das Glas der Eingangstür mit Steinen und gelangten so in den Verkaufsraum. Hieraus entwendeten sie Zigaretten und Tabakwaren, bevor sie mit einem Pkw in unbekannte Richtung flüchteten.

Mögliche Tat- oder Fluchtzeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst (Tel. 0681 962-2133) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

