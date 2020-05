Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Drogenfund an der Autobahn

Polizei sucht Eigentümer eines Päckchens mit Kokain

Rehlingen (ots)

Saarbrücken. Ein aufmerksamer Zeuge setzte am vergangenen Mittwochabend (13.05.2020) polizeiliche Ermittlungen in Gang, weil er in der Nähe des Parkplatzes "Niedmündung" an der Autobahn BAB 8 eine Tüte gefunden hatte. In der Tüte befand sich ein weißes Pulver.

Die Polizei stellte zwischenzeitlich fest, dass es sich bei der Substanz, die sich in der im dortigen Baustellenbereich aufgefundenen Tüte befand, um etwa 300 Gramm Kokain handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

Stephan Laßotta

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8011

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell