Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Schussabgaben mit Schreckschusswaffe in 66679 Losheim am See

66679 Losheim am See (ots)

Am Freitag, 08. Mai 2020, gegen 18:50 Uhr, gingen bei der Polizei über Notruf mehrere Mitteilungen ein, wonach in der Ortslage von Losheim am See ein Mann mit einer Pistole herumlaufen würde. Auch von Knallgeräuschen wurde berichtet. Die Örtlichkeit wurde sofort von mehreren Streifenwagen angefahren und Spezialeinheiten wurden alarmiert. Der Mann konnte von Polizeikräften vor Ort lokalisiert werden. Während die Beamtinnen und Beamte begannen, den gefährdeten Bereich abzusperren, richtete der Mann seine Pistole auf das Fahrzeug eines Verkehrsteilnehmers, welches sich der Örtlichkeit näherte. Er wurde von den Polizeikräften unter Einsatz der Dienstwaffe aufgefordert, die Pistole fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Dieser Aufforderung leitetet der Mann folge und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der vorgenannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Der Täter, ein 56-jähriger Mann aus Dillingen / Saar, wurde nach ärztlicher Begutachtung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Bei der mitgeführten Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass er mindestens drei Schüsse mit dieser abgegeben hatte. In die Einsatzabwicklung waren Streifenwagenbesatzungen der örtlich zuständigen Dienststelle, Polizeiinspektion Nordsaarland, von umliegenden Polizeiinspektionen, der Operativen Einheit Saarland, der Verkehrspolizei und der Bereitschaftspolizei eingebunden. Die alarmierten Spezialeinheiten kamen nicht zum Einsatz.

