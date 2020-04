Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Diebstählen zum Nachteil älterer Menschen vollsteckt die Polizei vier Durchsuchungsbeschlüsse

43-jährige Frau aus Sulzbach verhaftet

Saarbrücken (ots)

Im Verlaufe des heutigen Tages (29.04.20209) vollstreckten Beamte des Dezernats für Eigentumsdelikte des Landespolizeipräsidiums (LPP) mit Unterstützung der PI Völklingen und der Operativen Einheit (OpE) vier Durchsuchungsbeschlüsse in vier Anwesen im Regionalverband Saarbrücken. Daneben verhafteten sie eine 43-jährige Frau aus Sulzbach. Diese sowie weitere fünf Personen, stehen im Verdacht, seit März des vergangenen Jahres mehrere Trickdiebstähle zum Nachteil älterer Menschen verübt zu haben.

Die Beschuldigten, es handelt sich um zwei Frauen, 29 und 43 Jahre alt, aus Sulzbach sowie vier Männer im Alter von 21 bis 44 Jahren aus Sulzbach, Völklingen und Saarbrücken haben nach Erkenntnissen der Ermittler seit März 2019 in mindestens sechs Fällen ältere Menschen bestohlen.

Die Bande agierte dabei arbeitsteilig in unterschiedlicher Zusammensetzung. Sie klingelten an den Wohnungen älterer Menschen und verschafften sich mit unterschiedlichen Vorwänden (Bitte um ein Glas Wasser; gemeinsame frühere Bekanntschaft/Nachbarschaft; Unterstützung des Wohnungsinhabers beim Tragen von Taschen etc.) Zutritt. Während ein Täter/eine Täterin das jeweilige Opfer in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, betrat unbemerkt eine weitere Person die Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen wie Bargeld und Schmuck. Alleine in einem Fall in Saarlouis entwendeten die Täter bei einer 84 Jahre alten Frau einen sechsstelligen Betrag.

Umfangreiche Ermittlungen und auch dezidierte Personenbeschreibungen führten die Ermittler auf die Spur der Bande.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Fahnder umfangreiches Beweismaterial.

Die 43-jährige Beschuldigte aus Sulzbach wurde verhaftet und nach Vorführung beim Haftrichter in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an.

