Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 53-Jähriger stirbt nach Drogenkonsum

Saarbrücken/St.Ingbert (ots)

Am Samstag, 18.04.2020, fand ein Bekannter den Mann leblos in dessen Wohnung in St.Ingbert. Der Mann war der Polizei als langjähriger Drogenkonsument bekannt

Die in der Rechtsmedizin durchgeführte Obduktion ergab eine Drogenvergiftung als Todesursache. Er ist das zehnte Drogenopfer in diesem Jahr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

Falk Hasenberg

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/962-8012

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell