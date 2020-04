Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Brückensprung eines 80jährigen, der zuvor mutmaßlich den Tod seiner 77jährigen Frau verursachte

66299 Friedrichsthal-Bildstock (ots)

Am Morgen des 10.04.2020 gegen 06:35 Uhr springt ein 80jähriger aus Bildstock von der Brücke der L 258 in Friedrichsthal-Bildstock in dem Bereich, der über der BAB A 8 Fahrtrichtung Zweibrücken (Grühlingstraße) führt. Er wird dabei schwer verletzt. Andere Personen werden dabei nicht gefährdet. Als Polizeibeamte der PI Sulzbach die 77jährige Ehefrau des Verunglückten darüber in Kenntnis setzen wollen, finden sie diese leblos im gemeinsam bewohnten Wohnanwesen vor. Es ergeben sich Hinweise, die darauf hindeuten, dass der Verletzte seine pflegebedürftige Frau zuvor tötete, um sich anschließend selbst das Leben zu nehmen. Wie heute gegen 12:30 Uhr mitgeteilt wurde, ist der Mann mittlerweile an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

