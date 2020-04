Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei klärt Geldautomatensprengung

Tatverdächtige sollen auch an einem Einbruch in eine Tankstelle in Namborn beteiligt gewesen sein

Namborn Ottweiler (ots)

Saarbrücken. Vier Männer im Alter zwischen 18 und 46 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft, weil sie zusammen am 3. April 2020 in eine Tankstelle in Namborn eingebrochen sein sollen und dort Tabakwaren und Alkohol mitnahmen. Zwei der Männer sprengten, nach Überzeugung der Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität, am 6. April 2020 einen Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale, wobei sie zwar einen erheblichen Sachschaden verursachten, aber kein Geld erbeuteten.

Nach der missglückten Geldautomatensprengung in Ottweiler-Fürth (06.04.2020, gegen 02:40 Uhr) stellte ein Zeuge den 46-Jährigen aus dem Regionalverband, als der sich vom Tatort entfernen wollte und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei den Ermittlungen zur Tat stellten die Beamten Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Maskierungen der Tatverdächtigen und der benutzten Tatmittel zu dem am 3. April 2020 gegen 01:30 Uhr verübten Einbruch in die Tankstelle in Namborn fest. Es ergaben sich, insbesondere durch die Festnahme des 46-Jährigen, auch Hinweise auf mögliche Mittäter für beide Taten.

Am siebten April nahmen Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes und der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gegen vier Uhr den 26-Jährigen aus Neunkirchen in der Wohnung seiner Freundin in Zweibrücken fest. Dieser soll zusammen mit dem 46-jährigen Mann an der Geldautomatensprengung beteiligt gewesen sein.

Am gleichen Tag wurde auch der 18-Jährige durch Kräfte der Polizeiinspektion in Homburg festgenommen. In einer Vernehmung in anderer Sache räumte er spontan seine Beteiligung an dem Einbruch ein.

Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu einem 24-Jährigen aus Neunkirchen, der am heutigen Mittwoch (08.04.2020) gegen zehn Uhr in seiner Wohnung in Neunkirchen festgenommen wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

Stephan Laßotta

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8011

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell