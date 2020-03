Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei nimmt Sexualstraftäter fest

Saarbrücken (ots)

Heute (27.03.2020) konnte ein 36 Jahre alter Mann aus Saarbrücken, dem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird, in Bad Vibel (Hessen) festgenommen werden. Der 36- Jährige hatte in der Vergangenheit über den Whats-App Messenger Kontakt zu minderjährigen Jungen aufgenommen. Er bot den Kindern Geld für Nacktfotos - bzw. videos an. Ein 13 Jahre alter Junge ging auf das Angebot ein. Umfangreiche Ermittlungen des Dezernats für Sexualstraftaten des Landespolizeipräsidiums (LPP) führten zum dem in Saarbrücken wohnenden Beschuldigten. Der Mann, der sich derzeit auf Montage in Bad Vibel (Hessen) aufhielt, konnte nach entsprechenden Hinweisen hiesiger Ermittler an die Polizei in Bad Vibel und Wetterau dort auf seiner Arbeitsstelle festgenommen werden. Der ins Saarland überstellte Tatverdächtige wurde heute dem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.

