Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchter schwerer Brandstiftung in kath. Pfarrkirche

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Blieskastel (ots)

Bei einer versuchten schweren Brandstiftung in der katholischen Pfarrkirche St. Anna in Blieskastel - Biesingen am vergangenen Wochenende Samstag/Sonntag (21./22.03.2020), zwischen 19:00 und 17:00 Uhr, kam es glücklicherweise nicht zu größeren Beschädigungen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand steckte ein bislang unbekannter Täter in der Kirche eine vier Meter lange Sitzauflage einer hölzernen Kirchenbank in Brand. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf die Kirchenbank über, sodass es letztlich von selbst erlosch.

Ersten Ermittlungen zur Folge begab sich nach Zeugenangaben kurz vor Schließung der Kirche am Samstagabend noch eine Person in die Kirche, um eine Kerze zu entzünden und verließ diese daraufhin direkt wieder. Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - max. 50 Jahre alt - normale Statur - braune Haare, oben lang, Seiten kurz - blaue Jeans - schwarze Jacke - sprach hochdeutsch

Die Brandermittler des Landespolizeipräsidiums bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum fraglichen Zeitpunkt gemacht haben, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681 /962 2133 zu wenden.

