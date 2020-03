Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei ermittelt nach Messerstecherei

Saarbrücken (ots)

Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes

Am 13.03.2020, gegen 21:30 Uhr, kam es im videoüberwachten Bereich der Johanniskirche in Saarbrücken zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen, wobei einem 18-jährigen Geschädigten durch ein Messer eine Verletzung am Hals beigebracht wurde. Der unbekannte Täter flüchtete. Der Geschädigte wurde nach erfolgter Behandlung im Krankenhaus Winterberg nach Hause entlassen. Die Ermittlungen werden derzeit durch das Dezernat für Todesermittlungen in Verbindung mit dem Kriminaldauerdienst geführt.

LPP 211 - Kriminaldauerdienst

i.A. Frank Jost, KHK

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

FLZ- PVD

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8010

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell