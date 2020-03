Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 52-Jähriger stirbt nach Drogenkonsum

Merzig-Wadern (ots)

Saarbrücken. Der im Landkreis Merzig-Wadern wohnhafte Mann, der der Polizei als drogenabhängig bekannt war, ist am vergangenen Wochenende (08.03.2020) leblos in der Wohnung eines Bekannten in Saarbrücken aufgefunden worden.

Die in der Rechtsmedizin durchgeführte Obduktion ergab eine Drogenvergiftung als Todesursache. Er ist das siebte Drogenopfer in diesem Jahr im Saarland.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

Stephan Laßotta

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8011

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell