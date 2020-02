Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Kriminalitätsgefahren an Geldautomaten/Polizei klärt über Betrug und Diebstahl beim Geldabheben auf

Saarbrücken/Losheim (ots)

Am 01. Februar 2020 (Samstag) bediente ein 71-jähriger Mann den Geldautomaten in einer Bankfiliale in Losheim. Ein ca. 20 bis 25 Jahre alter Mann verwickelt den Senior dabei in ein Gespräch. Der junge Unbekannte wird verdächtigt, dabei unbemerkt die EC-Karte des 71-Jährigen entwendet zu haben. Vom Konto des Opfers wurde anschließend ein hoher dreistelliger Betrag abgehoben. Weitere Abhebungsversuche scheiterten am Verfügungslimit des Kontos.

Der Täter soll in Begleitung einer Frau im Alter von ca. 25 bis 30 Jahren gewesen sein. Die Ermittler beim Kriminaldienst in Merzig vermuten, dass das unbekannte Pärchen die Geheimnummer bei der Eingabe am Geldautomaten ausgespähte und so schließlich über das entsprechende Konto verfügen konnte.

Die Vorgehensweise bei dieser Kriminalitätsform, die in den vergangenen Wochen vermehrt festgestellt wurde, läuft in vielen Fällen ähnlich ab. Die PIN wird am Überweisungsterminal oder am Geldautomat ausgespäht. Das Opfer wird abgelenkt, um die Bankkarte direkt aus dem Gerät zu entwenden. Dem Opfer wird glaubhaft gemacht, der Automat habe die Karte eingezogen. Perfider Weise wird im Rücken des Opfers an einem anderen Geldautomaten mit der gestohlen Karte bereits über sein Konto verfügt. Ein Indiz für Vorbereitungshandlungen zu einem solchen Trickbetrug sind abgeschnittene Sichtschutzkappen, die an den Geräten angebracht sind und eine sichere Eingabe der PIN gewährleisten sollen.

Die Analyse der Straftaten im Zusammenhang mit Geldautomaten durch das Landespolizeipräsidium zeigt auch, dass in vielen Fällen Geldbeutel, Handtaschen oder auch Bargeld im Bereich der Geldautomaten vergessen und in der Folge gestohlen werden.

Der finanzielle Schaden durch Ausspähen der PIN mit anschließender Kontoverfügung ist im Einzelfall oftmals beträchtlich, weshalb das Landespolizeipräsidium eindringlich vor dieser Masche warnen möchte.

Es gibt zudem eine Reihe bekannter Manipulationsmöglichkeiten an Geldautomaten, über die die Internetseite der Kriminalprävention (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-geldautomaten/) detailliert informiert.

Die wichtigsten Tipps gegen Kriminalität am Geldautomaten lauten zusammengefasst:

- Geheimnummer (PIN) stets getrennt von der Bankkarte aufbewahren!

- Auf ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Personen bei der PIN-Eingabe am Automaten achten; Tastaturfeld durch Abdecken gegen Ausspähen schützen!

- Besondere Vorsicht ist bei Ansprache oder Ablenkungsversuchen durch andere Personen geboten!

- Geldbeutel und Handtasche immer im Blick behalten!

- Beim Verdacht auf Manipulationen am Geldautomaten bitte Polizei verständigen.

- Regelmäßig Kontoauszüge kontrollieren und bei Auffälligkeiten sofort die Bank informieren.

- Bei Verdacht Karte über Sperrnotruf unter Tel. 116 116 sofort sperren lassen, auch wenn einem von unbekannten Dritten versichert wird, der Automat habe die Karte eingezogen. Anzeige bei der Polizei erstatten.

