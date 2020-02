Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Bedrohung eines Lokalpolitikers in Merzig

Polizei setzt auf Mithilfe der Bevölkerung

Bild-Infos

Download

Merzig (ots)

Saarbrücken. Am Donnerstag, den 05.12.2019, beleidigte und bedrohte ein bislang unbekannter Mann einen Kommunalpolitiker aus Merzig auf offener Straße. Die saarländische Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr in der Merziger Wagnerstraße in Höhe des Anwesens Nr. 10. Anschließend entfernte sich der Gesuchte in Richtung Hochwaldstraße.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

- europäischer Phänotypus - ca. 45 Jahre - ca. 180 cm groß, schlank - sehr gepflegt - dunkler 3 Tage Bart - schwarze Basecap mit Aufschrift "Adidas" sowie dunkler Mantel der Marke Wellensteyn mit dunklem Fellkragen - beige-braune Lederschuhe

Hinweise zur Person bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeipräsidium Saarland

Stephan Laßotta

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8011

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell