Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Kühltransporter verstößt gegen Sonntagsfahrverbot

Saarbrücken/St. Ingbert (ots)

Am gestrigen Sonntag (16.02.2020) kontrollierten Beamten der Verkehrspolizei gegen 11:30 Uhr einen Kühltransporter auf der A 6 in Höhe St. Ingbert.

Der in Spanien zugelassene 40-Tonner war mit rund 20.000 Kilogramm tiefgefrorenem Fleisch in Richtung Frankreich unterwegs. An Sonn- und Feiertagen darf diese Ware in Deutschland allerdings nur mit einer Sondergenehmigung transportiert werden.

Der 31-jährige Fahrer hatte keine entsprechende Genehmigung vorzuweisen. Gegen ihn und den Inhaber der Spedition wurden aus diesem Grund Bußgelder in Höhe von insgesamt rund 1.800 Euro angeordnet. Der Fahrer durfte seine Fahrt erst nach dem Ende des Sonntagsfahrverbots, gegen 22 Uhr, fortsetzen.

