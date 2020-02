Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet

Polizei sucht Zeugen

Kirkel/Dillingen (ots)

Saarbrücken. Fahrzeuge der Marke BMW, die über ein schlüsselloses Zugangssystem verfügen, waren in der vergangenen Nacht (Mittwoch/Donnerstag, 12./13.02.2020) Ziel von Autodieben in Kirkel und Dillingen. Bei der Fahndung nach den Fahrzeugen und den Tätern bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 02:40 Uhr heute Nacht (13.02.2020) entwendeten Unbekannte einen weißen BMW des Typs X5. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen SLS MX 588 war in Dillingen in der Augsburger Straße 8 abgestellt.

Zwischen dem 12.02.2020, 23:30 Uhr, und dem 13.02.2020, 08:20 Uhr, verschwand ein schwarzer BMW des Typs X4 mit dem Kennzeichen HOM XX 78, der am Anwesen Nr. 9 in der Straße "Zum Tauhügel" in Kirkel abgestellt war.

Zeugen, die zu den Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatörtlichkeiten bemerkt oder andere Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

