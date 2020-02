Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Mann nach sexueller Nötigung

Fahndungseinstellung

Neunkirchen (ots)

Saarbrücken. Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Mann, der am 23. Oktober 2019 am Bahnhof in Neunkirchen einen 17-Jährigen sexuell genötigt haben soll, ist eingestellt. Die Identität des mutmaßlich Tatverdächtigen steht fest.

Wir bitten, das zur Fahndung gehörende Foto nicht mehr zu verwenden und von Ihren Portalen zu entfernen.

