Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Flüchtiger Betrüger festgenommen

Zielfahnder erfolgreich

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (04.02.2020) nahmen Ermittler des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken einen 29-jährigen Franzosen fest, der mit europäischem Haftbefehl der belgischen Behörden wegen Betruges gesucht wurde.

Der Mann der im Jahr 2015 zwei Fahrzeuge mit wertlosen Banknoten anzahlte und im Nachgang nicht die vereinbarten restlichen Kaufpreise überwies, wurde in Belgien zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Ersten Erkenntnissen belgischer Ermittler zur Folge, sollte sich der Mann ins Saarland abgesetzt haben, was sich zunächst nicht bestätigte.

Im Rahmen intensiver polizeilicher Ermittlungen durch die Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums, ergaben sich zwischenzeitlich neue Hinweise auf den Aufenthalt des 29-Jährigen in Saarbrücken. Heute Morgen gegen 09:35 Uhr erfolgte die Festnahme in einer Wohnung in Saarbrücken-Malstatt.

Der Festgenommene sitzt jetzt bis zu seiner Auslieferung nach Belgien in der JVA Saarbrücken ein.

