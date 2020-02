Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Täterfestnahme nach schwerer Brandstiftung

Saarbrücken (ots)

Am Samstag den 01.02.2020 kam es um ca. 04.00 Uhr zum Brand eines SUV in der Tiefgarage eines Mehrparteienanwesens in der Saargemünder Straße in Alt-Saarbrücken. Bei dem Brand entstand ein nicht unerheblicher Gebäudeschaden. Weiterhin wurden in der Tiefgarage mehrere geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit ist von einem Gesamtschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich auszugehen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ca. 40 Menschen mussten aus dem Anwesen evakuiert werden und wurden im weiteren Verlauf in einem angeforderten Linienbus der Saarbahn untergebracht. Das Anwesen ist mittlerweile wieder bewohnbar, so dass alle Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 50-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Nach Festnahme der Person erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken die Vorführung beim Amtsgericht Saarbrücken. Durch das zentrale Bereitschaftsgericht des Saarlandes wurde eine Unterbringung der Person angeordnet und der Tatverdächtige der Forensik Merzig zugeführt.

