Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Jüdische Gedenkstätte in Rehlingen beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Rehlingen-Siersburg (ots)

Saarbrücken/Rehlingen. Zwischen dem gestrigen Dienstagabend und dem heutigen Morgen (28./29.01.2020) wurden die um die Gedenkstätte herum gepflanzten Sträucher und Bäume entwurzelt bzw. abgeschnitten. Hinweise auf den oder die Täter liegen noch nicht vor.

Die erst im Jahr 2018 angelegte Gedenkstätte befindet sich im Bereich des Friedhofs in der Bahnhofstraße in Rehlingen-Siersburg. Aufgrund der Auswahl des beschädigten Objekts bzw. der zeitlichen Nähe zum internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust schließt die Abteilung für polizeilichen Staatsschutz des Landespolizeipräsidiums eine politische Motivation nicht aus und hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die zwischen Dienstagabend (17:00 Uhr) und dem heutigen Morgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Friedhofs oder andere Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

