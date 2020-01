Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: "Movie Money" auch im Saarland in Umlauf

Polizei warnt vor Falschgeld

Saarbrücken (ots)

Seit Mitte des letzten Jahres (2019) ist bundesweit vermehrt Film- bzw. Requisitengeld (sog. "Movie-Money") in Umlauf. Das Landespolizeipräsidium warnt eindringlich vor der Verwendung von "Movie Money" im Zahlungsverkehr.

Bei diesem Requisitengeld handelt es sich um Banknoten, die speziell für den Entertainmentbereich hergestellt sind. Hierbei unterscheiden sich diese in Größe und Farbe von echten Banknoten. Zusätzlich sind deutliche Hinweise auf den Scheinen, die dieses als Filmgeld erkennen lassen, angebracht.

Zuletzt wurden landesweit mehrere Fälle bekannt, in denen "Movie Money" in Umlauf gebracht wurde, die diese Kennzeichen nicht aufwiesen. Bei den zumeist in Asien hergestellten Scheinen handelt es sich oftmals um 5, 10, 20, 50 und auch 100 Euro-Scheine.

Das Zahlen mit diesen falschen Scheinen erfüllt den Straftatbestand des Inverkehrbringens von Falschgeld und wird mit hohen Strafen geahndet.

