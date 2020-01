Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 34-Jähriger in Saarbrücken angegriffen und verletzt

Polizei prüft Zusammenhang mit Auseinandersetzung in Saarbrücker Shisha-Bar

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Der aus dem Iran stammende Mann zog sich bei dem Angriff am gestrigen Sonntagabend Prellungen und Schnittverletzungen zu, als er von mehreren Personen in der Dudweiler Straße in Saarbrücken angegriffen wurde. Zu den Angreifern machte der Verletzte bislang keine Angaben.

Gegen 22:30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, wonach eine größere Gruppe einen einzelnen Mann vor einem Kiosk in der Dudweiler Straße angegriffen und verletzt haben sollen.

Mehrere Streifenbesatzungen suchten die angegebene Örtlichkeit unverzüglich auf, fanden dort jedoch nur noch den Verletzten vor. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ergebnislos. Auch die Überprüfung einer nahe gelegenen Shisha-Bar sowie der sich darin aufhaltenden Personen erbrachten keine Hinweise zum vorliegenden Angriff.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist ein Zusammenhang mit dem Überfall auf eine ebenfalls in der Dudweiler Straße befindliche Sisha-Bar vom vergangenen Samstag (25.01.2020) nicht auszuschließen.

Die nach dem Vorfall vom Samstagabend (25.01.2020) unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an der Kräfte der Polizeiinspektionen Saarbrücken-Stadt und Saarbrücken-Burbach sowie der Bereitschaftspolizei beteiligt waren, führten zur Feststellung von über zehn Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Unbeteiligte wurden dabei nicht verletzt.

Hintergrund dieser aktuellen Auseinandersetzungen ist offenbar ein Streit unter Shisha-Bar-Betreibern und Gruppen aus deren Umfeld.

Die Ermittlungen dauern an.

