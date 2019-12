Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Lebach (ots)

Saarbrücken/Lebach. In der Nacht von Montag (16.12.2019) auf Dienstag (17.12.2019) brachen Unbekannte in die Fahrradhandlung Am Bahnhof 14 in 66822 Lebach ein. Sie entwendeten hochwertige Fahrräder sowie Radbekleidung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Täter drangen über die Eingangstür gewaltsam in den Laden ein. Der Wert des Diebesgutes liegt im fünfstelligen Bereich. Zum Abtransport der Fahrräder und Kleidung müssen die Unbekannten einen größeren Transporter genutzt haben, der auch vor der Haupteingangstür geparkt gewesen sein muss.

Das Dezernat für Eigentumskriminalität sucht nun nach Zeugen, die vom 16.12.2019 auf den 17.12.2019, zwischen 23:00 und 05:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133.

