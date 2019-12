Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Wohnungseinbruch in Saarbrücken-Güdingen - Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Tätern

Ein Dokument

Saarbrücken/Güdingen (ots)

Saarbrücken. Mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera fahndet die saarländische Polizei nach drei Einbrechern.

Am Freitagabend, den 22. Februar 2019, drangen drei Männer, während der Abwesenheit der Bewohner,in ein Einfamilienhaus im Tannenweg in Saarbrücken-Güdingen ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Unbekannten durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck, Parfum und Bargeld. Bei ihrer Tat verursachten sie außerdem einen erheblichen Sachschaden an Einrichtungsgegenständen. Die im Haus installierte Videokamera zeichnete die Männer auf.

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder jede andere Polizeidienststelle übermittelt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Landespolizeipräsidium Saarland

Stephan Laßotta

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8011

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell