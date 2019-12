Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 23-jähriger Drogendealer in Haft

Saarbrücken/St. Wendel (ots)

Saarbrücken/St. Wendel. Gestern (04.12.2019) nahmen Drogenfahnder des Landespolizeipräsidiums einen 23 Jahre alten Syrer in seiner Wohnung in St. Wendel wegen Handel mit Betäubungsmitteln fest. Nach Erlass und Verkündung des Haftbefehls befindet sich der Mann nun in der JVA Saarbrücken.

Aufgrund Hinweisen aus der Bevölkerung erhielt die Polizei Kenntnis über mögliche syrische Drogenhändler im Bereich St. Wendel. Den Ermittlern gelang es zwei tatverdächtige Männer (23 und 24 Jahre alt) zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken erließ daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden, die gestern von Kräften des Dezernates für Rauschgiftkriminalität und der Operativen Einheit vollstreckt wurden. In der Wohnung des 23-Jährigen fanden die Beamtinnen und Beamten mehrerer hundert Gramm Marihuana und Haschisch sowie Handelsutensilien wie Verpackungsmaterial, Feinwaage etc. auf. Dagegen fanden sie in der Wohnung des 24 Jahre alten Mannes keine Drogen oder sonstige Beweismittel auf.

Die Ermittler nahmen den 23-Jährigen noch in seiner Wohnung fest. In einer sich anschließenden Vernehmung ließ er sich geständig ein.

Die Ermittlungen dauern an.

