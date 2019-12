POL-SL: Einbrecherbande dingfest gemacht - Ermittler klären Serie von Apothekeneinbrüchen im Saarland

Landespolizeipräsidium Saarland

Einbrecherbande dingfest gemacht - Ermittler klären Serie von Apothekeneinbrüchen im Saarland

Homburg

Saarbrücken. Für insgesamt sieben Einbrüche in saarländische Apotheken sollen Mitglieder der Bande seit dem 12. September 2019 nach Überzeugung der Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität verantwortlich sein. Sechs Männer sitzen seit gestern (2. Dezember 2019) deswegen in Untersuchungshaft in der JVA Saarbrücken.

Am vergangenen Sonntag (1. Dezember 2019) nahmen Spezialkräfte des Landespolizeipräsidiums gegen 01:00 Uhr vier Männer im Alter von 32 (2x), 31 und 29 Jahren beim Versuch, in die Räume einer Tierklinik in Homburg einzubrechen, fest. Dabei stellten die Einsatzkräfte auch einen zur Tatbegehung genutzten BMW X5 mit rumänischen Kennzeichen, in dem Einbruchswerkzeug aufgefunden worden war, sicher.

Die Vorführung der aus Osteuropa stammenden Männer, die im Bereich Bexbach wohnen, erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken am gestrigen Montag (02.12.2019) beim Amtsgericht Saarbrücken, wo Haftbefehle wegen Bandendiebstahls erlassen wurden.

Weitere Haftbefehle gegen zwei Landsmänner im Alter von 22 und 25 Jahren, die in Neunkirchen leben und ebenfalls zu dieser Bande gehören sollen, wurden noch im Laufe des gestrigen Tages vollstreckt und in Vollzug gesetzt.

Mitglieder der Bande sollen in Apotheken in St. Ingbert, Nohfelden, Thalexweiler, Homburg-Einöd, Dirmingen und Heusweiler eingedrungen sein. Ziel der Einbrecher waren in allen Fällen die Tresore in den Geschäftsräumen. Das darin verwahrte Bargeld (insgesamt ein fünfstelliger Betrag) sowie dort deponierte Medikamente, in wenigen Fällen auch Elektronikgeräte und Pflegeprodukte, nahmen die Einbrecher mit.

Die Ermittlungen dauern an.

